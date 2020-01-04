Карелия вошла в топ-5 мест России по числу приютов для животных

С начала 2020 года вступили в силу поправки к ФЗ-498 - «Об ответственном обращении с животными», принятому год назад. Теперь бездомных бродяг категорически запрещено умерщвлять после отлова, а необходимо помещать в приюты, стерилизовать, вакцинировать, лечить и возвращать на прежние места обитания. Об этом пишут «Новые известия».

Издание рассуждает о трудностях введения законодательных поправок в практическую жизнь в регионах России и в том числе приводит статистику приютов по стране.

«Готовность низкая - многие регионы ждут методических указаний от Правительства России, в которых будут прописаны требования к приютам, тогда, мол, и начнут их создавать. Согласно собранным данным на сегодня на всю страну - чуть больше полутора тысяч заведений, где могут содержаться бездомные животные.

Рекордсмен - Челябинская область, где уже есть 23 приюта и создание ещё пяти в ближайшей перспективе. В Подмосковье - 18 приютов, в Свердловской - 16. Столько же в Хабаровском крае, а в Москве и Карелии - по 13»,

- пишет издание.

Как уточняется в материале, в некоторых регионах считают, что после манипуляций со стерилизацией и прививками отпускать животных не надо, лучше так и содержать их в приюте.

«А Карелия настаивает, что лучше комбинировать оба метода: кого-то оставлять в приюте и искать им новых хозяев, кого-то выпускать на волю», - пишет СМИ.