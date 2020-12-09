Карелия вошла в топ-10 регионов России с самой вкусной школьной едой

Активисты Российского движения школьников (РДШ) из 85 регионов страны подключились к мониторингу школьных столовых и составили рейтинг «вкусных» регионов сообщают «Известия».

Более 2000 школьников в рамках проекта ведут еженедельный «дневник наблюдений». По его итогам топ регионов с лучшим питанием возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, за ним идут Саратовская область и Ненецкий автономный округ. Затем следуют Амурская, Калужская области, Республика Карелия, Оренбургская, Курганская области, Крым и Приморский край.

Таким образом, у региона - достойное шестое место!

«Невкусный» топ возглавили Еврейская автономная область, Севастополь и Брянская область. За ними идут Липецкая, Челябинская области, Мордовия, Смоленская область, Хакасия, Нижегородская и Владимирская области.

Активисты обсуждают качество блюд, размер и температуру порций, вопросы о графике питания. В частности, график питания устраивает 67% школьников, размером порций довольны 62%, ассортиментом блюд — 57%, а качеством еды — 54,3%.

При этом температура подаваемых блюд устраивает всего 46,8%, то есть школьников продолжают кормить холодной едой.

Ребята присылали организаторам РДШ фотографии неприятно удививших их блюд. Там были гречка с сахаром, омлет с рыбой, плов без мяса и неопознанный, напоминающий слизь суп.

В удачных блюдах — оладушки и сырники со сгущенкой, плов, в котором много мяса, картофельное пюре с курицей и салат «Большая перемена», очень похожий на салат «Цезарь».

Фото с сайта iz.ru