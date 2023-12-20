Карелия установила несколько рекордов в 2023 году

В конце декабря принято подводить итоги года. Сделаем это и мы: посмотрим, каких показателей удалось достичь республике.

Там, где появляется новая дорога, появляется новая жизнь

Свой собственный рекорд Карелия побила в сфере ремонта дорог и мостов: впервые в истории республики объем Дорожного фонда превысил 13,5 млрд рублей. За год в эксплуатацию сдано 109 дорожных объектов, из них - 23 моста.

Проект «Безопасные качественные дороги», который реализуют по поручению Президента России Владимира Путина, - стратегический, он направлен на развитие региона. Каждый год Карелия строит и ремонтирует дорог больше, чем в предыдущий, причем рост — колоссальный. Так, если в 2017 году отремонтировали 20 километров региональных дорог, то в 2023 году — 360 км. А ведь хорошая дорога меняет все вокруг: от экономики до культуры. Начинается жилищное строительство, появляются предприятия, магазины, новые рабочие места, строятся клубы и детские площадки.

Майгубский мост

Реконструкция Майгубского моста стала красивой финальной точкой восстановления автодороги «Кола – Надвоицы – Сегежа». Она имеет большое значение для развития карельской Арктики. Дорога обеспечивает сообщение между Надвоицами и Сегежей по кратчайшему расстоянию. Ранее отремонтировали трассу – более 30 километров. Качественный мост и новая дорога — основа социально-экономического развития как Сегежского района, так и Карелии в целом.

Проведена важная и очень непростая работа, которая шла в любую погоду: боролись с течением, с грунтами. Хотел бы поблагодарить строителей, инженеров, конструкторов. Это даже не реконструкция, а совершенно новый современный и надежный мост, который стал намного шире и безопаснее. Более того, работы удалось завершить раньше срока,

– отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Рекордно низкая безработица

Сегодня на учете в органах службы занятости Карелии состоят 2820 человек. Уровень безработицы достиг своего исторического минимума – 0,9 процента. По созданию рабочих мест в Арктике Карелия – в тройке регионов-лидеров.

Впервые в Карелии уровень трудоустройства инвалидов превысил 44 процента. Это значит, что практически каждый второй человек с проблемами здоровья, обратившийся в центр занятости, находит работу.

Мне было предложено пройти бесплатно курсы повышения квалификации. Я отучилась по программе «Общее кадровое делопроизводство». Приобрела новые навыки. И теперь для меня открылись новые возможности,

- рассказала инвалид II группы Ирина Шуткова.

Карельские ледоколы

На Онежском судостроительном-судоремонтном заводе начали строить ледокол. Суда такого класса, с уникальным техническим оснащением производятся в России впервые.

Михаил Мишустин/фото: Пресс-служба Правительства России

Дорогие друзья! Хочу поблагодарить вас за многолетнюю профессиональную деятельность. Это очень важно для Карелии, для судостроителей. Закладка мелкосидящего ледокола специального класса поможет проводить караваны судов, в том числе, в Волго-Каспийском канале!,

- по видеосвязи дал команду на закладку киля Премьер-министр Правительства РФ Михаил Мишустин.

На территории Онежского судостроительно-судоремонтного завода по поручению Президента Владимира Путина продолжают возводить первую в стране цифровую верфь. Объект введут в строй в 2024 году.

Жителей аварийных домов расселяют досрочно

В Карелии досрочно завершается программа расселения жилищного фонда, признанного аварийным до 2017 года. Изначально закончить расселение планировалось в 2025 году. Но Артур Парфенчиков поручил завершить программу досрочно – до конца 2023 года.

В республике построено 16 многоэтажных домов, это 1525 благоустроенных квартир. Сейчас мы находимся на стадии завершения программы, и это значит, что на два года раньше многие наши земляки получили добротное жилье,

– отметил Глава республики.

Дом на ул.Боровая в Петрозаводске

Новые дома построены в разных городах и поселках Карелии: в Петрозаводске, Беломорске, Суоярви, Сортавале, Лахденпохье, Пиндушах, Янишполе, Шуе. Благоустроенное жилье получили около 70 процентов жителей аварийных домов, остальные выбрали денежное возмещение. Приоритетное предоставление жилья семьям участников СВО – на особом контроле у Главы региона.

Газификация продолжается

В 2023 году природный газ пришел в Питкярантский район.

Карелия – подлинная жемчужина России, которая славится своей неповторимой северной природой. Переход домовладений, социальных объектов и предприятий региона на экологически чистое сетевое топливо позволит не только существенно повысить комфорт жителей и создать стимулы для развития бизнеса и туризма, но и сохранить уникальное природное наследие,

- отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«Газпром» планирует приступить к строительству газопровода Волхов-Сегежа-Костомукша, что позволит к концу 2025 года привести природный газ в Медвежьегорск и Сегежу. Также будет завершено строительство межпоселковых газопроводов в Пудожском районе. В 2025 году природный газ придет в Пудож со стороны Вологодской области.

Молочная ферма и роботы в помощь

В Пряжинском районе Карелии началось строительство первой роботизированной фермы на 1200 голов дойного стада коров.

Это первый подобный комплекс в Карелии. Здесь будут применяться новейшие технологии – не только роботизированные элементы, но и управление с использованием искусственного интеллекта.

Новые ФАПы для районов и новые машины скорой помощи

За год удалось капитально отремонтировать 34 объекта в сфере здравоохранения. Построены ФАПы в поселке Лахколампи Суоярвского района и поселке Энгозеро Лоухского района, врачебные амбулатории в поселке Чална Пряжинского района и микрорайоне Соломенное в Петрозаводске.

Современное оборудование пришло на помощь врачам: новая техника поступила в первичные сосудистые центры и Республиканский онкологический диспансер. Более 200 единиц медицинского оборудования получили центральные районные больницы и их подразделения.

15 новых машин пополнили автопарк службы скорой помощи.

Первый в Карелии кабинет эрготерапии, который находится в поликлинике № 2 Петрозаводска, оснастили новым оборудованием. Здесь проходят реабилитацию пациенты с травмами позвоночника, с повреждением спинного мозга, перенесшие инсульт с явлением гемипареза, с травмами периферических нервов и конечностей.

Кабинет эрготерапии в поликлинике №2

На новом оборудовании уже начали проходить реабилитацию и участники СВО. Практически каждый из них имеет возможность полностью восстановить свое здоровье,

- отметила заведующая отделением восстановительной терапии Ирина Дмитриева.

Кроме поликлиники №2 Петрозаводска оборудование для медицинской реабилитации получили Госпиталь ветеранов войн и Сегежская ЦРБ: экзоскелеты, локоматы для суставов, тренажеры и другое.

Рекордное количество построенных и отремонтированных школ

1 сентября открыли новую современную школу в поселке Деревянка.

Школа в пос. Деревянка

Впервые в Карелии строятся сразу три новые школы: в Кеми, Медвежьегорске и Суоярви.

Школа в Медвежьегорске

По поручению Президента России Путина продолжается масштабная программа капремонта школьных зданий. За последние два года 29 объектов в сфере среднего образования Карелии не просто преобразились внешне, они вышли на новый качественный уровень.

Татьяна Голикова и Артур Парфенчиков принимают новую школу в Деревянке

Школу №1 в Кондопоге в рекордные сроки – за семь месяцев привели в порядок: заменили все коммуникации и обновили фасад, перекрыли крышу, переоборудовали школьную столовую, отремонтировали классы, помещения. Все получилось во многом благодаря тому, что коллектив школы, строители и родители учеников работали как одна команда.

Контроль за стройкой осуществлялся постоянно и на всех уровнях. Также был выбран комитет из родителей, которые имеют профессиональное строительное образование. Они посещали школу, смотрели, как ведутся работы, высказывали подрядчику недостатки,

- рассказала директор школы Наталья Макарова.

Карелия перевыполнила план по лесовосстановлению

Общая площадь территорий, на которых в этом году посадили новый лес, – почти 32 тысячи гектаров. И это на 3 тысячи га больше, чем годом ранее.





Республика вплотную подошла к знаковой цифре – 100-процентное восстановление лесов. По нацпроекту «Экология», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина, мы должны выйти на этот показатель в 2024 году,

- подчеркнул Артур Парфенчиков.





Модельные библиотеки и концертные залы

Благодаря нацпроекту «Культура» в Карелии открылись два виртуальных концертных зала – в Детской музыкальной школе им. Г. А. Вавилова в Костомукше и в Музыкальной школе в Сортавале. Современная акустическая система, большой экран, проектор и компьютерное оборудование для трансляций создают эффект полного погружения – ощущение присутствия на филармоническом концерте.

В рамках того же проекта «Культура» в поселке Хелюля и городе Беломорске появились модельные библиотеки. На федеральные средства в Хелюльской библиотеке провели косметический ремонт, купили новую мебель, современное компьютерное и мультимедийное оборудование, обновили книжный фонд.

Спортивные рекорды и легкоатлетический манеж

Жители Карелии бьют рекорды по посещению массовых спортивных мероприятий. В кроссах, забегах, пеших марафонах участвуют тысячи любителей спорта.

Готовится к открытию легкоатлетический манеж «ПетрГУ», его площадь – 7400 кв. метров. Теперь у легкоатлетов появится возможность профессионально заниматься целым рядом дисциплин: есть беговые дорожки длиной 60 и 200 метров, секторы для метания ядра, прыжков в длину, высоту, прыжков с шестом. Также на универсальной арене крытого легкоатлетического манежа созданы все возможности для занятий и соревнований по футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, теннису, боксу, борьбе.



Таким был в Карелии 2023 год. Загадываем желание, чтобы наступающий 2024 год стал еще более плодотворным.

Фото: Фото: Сергей Юдин, Оксана Кудряшова