Льготник в Медвежьегорском районе едва не остался на зиму без дров

Житель Медвежьегорского района не мог получить дрова, хотя является льготником. Мужчина обратился лично к прокурору Карелии Дмитрию Харченкову, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После этого прокуратура связалась с местной администрацией. Чиновники обратились к индивидуальному предпринимателю и попросили обеспечить семью сельчанина дровами на предстоящую зиму.

Люди живут в отдаленном поселке Медвежьегорского района, дрова им подвезли в начале декабря. // фото: sweetlouise/ pixabay.com