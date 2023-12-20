В карельском селе открылась выставка московской художницы

В одном из залов Дома карельского языка в селе Ведлозеро развернулась выставка работ Натальи Овчинниковой «Карелия синеокая, сердцем ясная» (0+). При помощи кисти и красок Наталья рассказала о красоте и архитектуре Северного Приладожья, окрестностях Сортавалы. Посетителям выставки не составило труда узнать Сямозерье, острова Кижи и Валаам. Большая часть работ выполнена акварелью, используются также пастель и угольный карандаш. Картины притягивают взгляд и заставляют зрителей восхищаться.

Нравится выставка и детям Ведлозера. Ученики местной школы рады были познакомиться с работами Натальи Овчинниковой.

«Ребята на картинах смогли найти знакомые места, те что видели, и те, о которых мы говорили на уроках. Например, четвероклассники увидели на картине старинную крепость Корела, с которой начиналась история возникновения Карелии»,

— рассказала учительница ведлозерской школы, которая пришла с учениками на экскурсию.

Наталья Овчинникова родилась и живет в Москве. Она окончила Школу–студию МХАТ. Работала в театре и осваивала другие художественные профессии. За ее плечами 15 персональных выставок. Она рассказала, что первое знакомство с Карелией у нее произошло более трех десятков лет назад.

«В прошлом году, спустя тридцать лет, я оказалась на Онего. Несколько поездок связывает меня с Ладогой и с величественным Валаамом. Также в прошлом году произошло открытие Сямозера и его окрестностей. Конечно, это всего лишь малая часть Карелии. Этот край чрезвычайно богат многовековыми духовными традициями и удивительно гостеприимными, открытыми душою людьми», — поделилась эмоциями художница.

Гости и жители села смогут увидеть карельские пейзажи глазами московской художницы в Доме карельского языка до конца февраля. //фото Натальи Антоновой