Карелия попала в топ регионов России, где туристы ели вкуснее всего
Ресурс Tvil.ru поинтересовался у пользователей соцсетей в каких регионах России они ели самую вкусную еду в путешествии.
Большинство туристов считают, что ели самую вкусную еду в Крыму. Им понравились жареная барабулька, караимские кибины, жульен из мидий и рапанов, сообщили авторы опроса.
Второе место досталось Краснодарскому краю: кубанский борщ, ароматный шашлык и адыгейский сыр. Третье – у Северного Кавказа: шашлык, шурпа, хычины и айран.
В целом, топ-9 регионов России, в номинации «самая вкусная еда по мнению туристов», пропорционально отданным голосам, распределяется так:
Крым, 25,42%
Краснодарский край, 19,49%
Северный Кавказ, 14,41%
Башкирия, 10,17%
Татарстан, 9,32%
Дальний Восток, 6,78%
Карелия, 5,93%
Калининградская область, 5,93%
Свердловская область, 2,54%
Голосование еще продолжается, так что позиция Карелии еще может упрочиться