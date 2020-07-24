Карелия попала в топ регионов России, где туристы ели вкуснее всего

Ресурс Tvil.ru поинтересовался у пользователей соцсетей в каких регионах России они ели самую вкусную еду в путешествии.

Большинство туристов считают, что ели самую вкусную еду в Крыму. Им понравились жареная барабулька, караимские кибины, жульен из мидий и рапанов, сообщили авторы опроса.

Второе место досталось Краснодарскому краю: кубанский борщ, ароматный шашлык и адыгейский сыр. Третье – у Северного Кавказа: шашлык, шурпа, хычины и айран.

В целом, топ-9 регионов России, в номинации «самая вкусная еда по мнению туристов», пропорционально отданным голосам, распределяется так:

Крым, 25,42%

Краснодарский край, 19,49%

Северный Кавказ, 14,41%

Башкирия, 10,17%

Татарстан, 9,32%

Дальний Восток, 6,78%

Карелия, 5,93%

Калининградская область, 5,93%

Свердловская область, 2,54%

Голосование еще продолжается, так что позиция Карелии еще может упрочиться