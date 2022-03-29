29 марта 2022, 16:42
Маркет

«Карелия палп»: Безопасность работников - залог успешной работы

За три месяца 2022 года свыше 200 сотрудников холдинга “Карелия палп” прошли обучение и повысили свою квалификацию по различным направлениям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
Фото: https://aokcbk.ru/

Во всех структурных подразделениях группы компаний «Карелия палп» следят за соблюдением правил безопасности труда в соответствии с действующими нормами и требованиями законодательства. Специалисты службы промышленной безопасности и охраны труда АО «Кондопожский ЦБК» проверяют соблюдение мер безопасности во всех цехах и подразделениях, а также ведут профилактическую работу среди работников предприятий.

Специалисты проводят ежедневный мо­ниторинг (в т.ч. с исполь­зованием средств видео­наблюдения) соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожар­ной безопасности в цехах предприятия, еженедель­ные плановые комплекс­ные проверки структурных подразделений.

Одна из важнейших задач в вопросе охраны труда – это систематическое проведение экспертиз промышленной безопасности с привлечением экспертных организаций и получение оценки технического состояния оборудования и зданий, в которых эксплуатируется оборудование производственного объекта.

В холдинге “Карелия палп” к вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности подходят комплексно. Забота о безопасности работников и  соблюдение требований правил и инструкций по охране труда - залог успешной работы всего холдинга.

 

 

Обсудить
Метки: 
АО «Кондопожский ЦБК»
охрана труда