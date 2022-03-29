«Карелия палп»: Безопасность работников - залог успешной работы
Во всех структурных подразделениях группы компаний «Карелия палп» следят за соблюдением правил безопасности труда в соответствии с действующими нормами и требованиями законодательства. Специалисты службы промышленной безопасности и охраны труда АО «Кондопожский ЦБК» проверяют соблюдение мер безопасности во всех цехах и подразделениях, а также ведут профилактическую работу среди работников предприятий.
Специалисты проводят ежедневный мониторинг (в т.ч. с использованием средств видеонаблюдения) соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в цехах предприятия, еженедельные плановые комплексные проверки структурных подразделений.
Одна из важнейших задач в вопросе охраны труда – это систематическое проведение экспертиз промышленной безопасности с привлечением экспертных организаций и получение оценки технического состояния оборудования и зданий, в которых эксплуатируется оборудование производственного объекта.
В холдинге “Карелия палп” к вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности подходят комплексно. Забота о безопасности работников и соблюдение требований правил и инструкций по охране труда - залог успешной работы всего холдинга.