«Карелия палп»: Безопасность работников - залог успешной работы

Во всех структурных подразделениях группы компаний «Карелия палп» следят за соблюдением правил безопасности труда в соответствии с действующими нормами и требованиями законодательства. Специалисты службы промышленной безопасности и охраны труда АО «Кондопожский ЦБК» проверяют соблюдение мер безопасности во всех цехах и подразделениях, а также ведут профилактическую работу среди работников предприятий.

Специалисты проводят ежедневный мо­ниторинг (в т.ч. с исполь­зованием средств видео­наблюдения) соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожар­ной безопасности в цехах предприятия, еженедель­ные плановые комплекс­ные проверки структурных подразделений.

Одна из важнейших задач в вопросе охраны труда – это систематическое проведение экспертиз промышленной безопасности с привлечением экспертных организаций и получение оценки технического состояния оборудования и зданий, в которых эксплуатируется оборудование производственного объекта.

В холдинге “Карелия палп” к вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности подходят комплексно. Забота о безопасности работников и соблюдение требований правил и инструкций по охране труда - залог успешной работы всего холдинга.