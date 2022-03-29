На Кондопожском ЦБК прошло обучение по оказанию первой помощи

В минувшую субботу, 26 марта, представитель Карельского республиканского отделения «Российский Красный крест» провел обучающий семинар по оказанию первой медицинской помощи.

Программа курса включала в себя не только теоретическое знакомство с различными видами травм и состояний человека, при которых может потребоваться оказание первой помощи до приезда специализированных служб, но также и практические занятия. Все участники обучения смогли на манекенах отработать навыки сердечно-легочной реанимации, порядок действий при попадании инородного тела в дыхательные пути у взрослого и у ребенка. Также разобрали правила оказания первой помощи при различных видах травм, кровотечений, выяснили какие подручные средства можно использовать для перевязки раз, транспортировки больного.

Все участники отметили важность и необходимость подобных тренингов. Зачастую ситуации, требующие оказание первой помощи, возникают неожиданно. Кроме того, такие знания полезны и в бытовой жизни.

Обучающие занятия пройдут в десяти районах республики Карелия в рамках совместного проекта Министерства здравоохранения РК и Карельского республиканского отделения «Российский Красный крест». Для участия собираются группы от шести до пятнадцати человек. Это связано с тем, что каждому из участников предоставляется возможность лично отработать все навыки на практике и задать интересующие вопросы или детально разобрать конкретную ситуацию, когда человеку может потребоваться помощь.