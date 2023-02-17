Карелия окажется во власти сильного ветра

Синоптики предупредили о надвигающейся непогоде. Ветер начнет усиливаться в ночь на субботу.

С полуночи 18 февраля местами по южным районам республики ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15-18 м/с. Сильный ветер прогнозируют и в Петрозаводске.

Дорожная обстановка может осложниться, также предостерегают в Госавтоинспекции. В дополнение к ветру ожидается снег и метель, видимость может заметно ухудшиться. Дорожные полицейские советует всем автомобилистам смотреть прогноз погоды перед дальней поездкой. // фото ГИБДД РК