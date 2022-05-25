Карелия оказалась в числе регионов, где люди чаще всего сходят с ума

В Минздраве перечислили регионы России, у жителей которых «сдают нервы». В России расстройствами психики страдают 3,86 миллиона человек, пишет издание «Абзац» со ссылкой на Минздрав. В 2021 году у 429,6 тысячи россиян проблемы с психикой выявили впервые. В прошлом году на 100 тысяч населения пришлось 293,9 человек, которым первый раз в жизни установили психиатрический диагноз.

Наибольшее число случаев нарушений психики диагностировали в Алтайском крае (632,7 человек на 100 тысяч населения), Карелии (567,6), Архангельской области. Минимум психических расстройств выявлено в Севастополе (59,6), Тыве (82,6) и Брянской области (84,4).

В Москве психиатрические диагнозы ставили чаще, чем в среднем по стране: на 100 тысяч человек пришлось 315,4 заболевших.

Однако, как считает психиатр-нарколог, профессор, заслуженный врач России Николай Говорин, в действительности страдающих психическими нарушениями в России больше, чем в статистике, поскольку не все больные обращаются к доктору. Также люди могут прибегать к помощи в анонимных кабинетах, опасаясь постановки на учет в государственных учреждениях. (фото pixabay.com, whoismargot)