Карелия может получить больше миллиарда в кредит под низкий процент

Правительство РФ определило лимит в 1,2 миллиарда рублей на инфраструктурные кредиты для Карелии. Если власти республики смогут правильно оформить заявки, эти деньги предоставят по ставке не более трех процентов годовых, сообщили в Законодательном собрании Карелии, ссылаясь на сенатора от республики Игоря Зубарева.

Член Совета Федерации подчеркнул, что эти средства не поступят «просто так». Нужно четко обосновать, на что их станут тратить.

Кредит для Карелии под низкий процент могут оформить максимум на 15 лет. Зубарев считает, что регион может направить деньги на ремонт участка автодороги из Архангельска в Мурманск, проходящего через Карелию. Здесь расположены села Сумский посад и Нюхча, город Беломорск.

Также кредит помог бы отчасти решить проблему устаревших систем водоснабжения и водоотведения. Через них сбрасывают стоки в Ладожское и Онежское озера.