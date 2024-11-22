Кардиолог рассказал, какие продукты опасны для сердца

Кардиолог Центрального федерального округа Сергей Проваторов рекомендовал людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями пересмотреть свой рацион для улучшения состояния здоровья. Врач поделился советами в беседе с «Известиями».

Специалист отметил, что основная цель такой диеты — снизить уровень «плохого» холестерина в крови. В первую очередь он посоветовал сократить потребление соли, поскольку она способствует задержке жидкости в организме, что приводит к повышению артериального давления.

Проваторов также акцентировал внимание на необходимости уменьшить количество продуктов с высоким содержанием животных жиров. К ним он отнес жирное мясо, птицу, мясные консервы, колбасы, копчености, субпродукты и сало. Эти продукты, по его словам, насыщены вредным холестерином, который накапливается на стенках сосудов и нарушает кровообращение, включая сосуды сердца.

Кардиолог подчеркнул, что следует ограничить потребление алкоголя и кофеинсодержащих напитков, поскольку они стимулируют нервную и сердечно-сосудистую системы. Вместо этого он рекомендовал выбирать рыбу, а не мясо, и снизить употребление икры. // фото: freepik.com