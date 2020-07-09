Камнедобывающий карьер обворовали в Карелии

Представители камнедобывающего предприятия заявили в полицию о пропаже металлических противовесов. Вес похищенного составлял 400 килограммов, а ущерб был оценен в 63 тысячи рублей, сообщили в полиции.

Под подозрением в краже оказали 28-летний и 24-летний жители соседнего поселка. Молодые люди заранее присмотрели изделия. На преступление они отправились на моторной лодке.

Злоумышленники подъехали к карьеру со стороны озера. Четыре изделия, каждое из которых весит около 100 килограммов, они погрузили в моторку и скрылись. Похищенное подозреваемые сдали в пункт приема металла, выручив пять тысяч рублей.