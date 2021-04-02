КамАЗ протаранил легковой автомобиль на Шотмана

Утром 2 апреля на нижнем Чапаевском кольце столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Момент столкновения запечатлела городская камера видеонаблюдения «Сампо.ру».

Легковой автомобиль двигался по Шотмана со стороны площади Гагарина, передает dtpptz.ru. Возможно, машина выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В этот самый момент КамАЗ начал движение по кольцу. От удара легковой автомобиль развернуло и отбросило на встречную полосу.

Напомним, 1 апреля в районе пересечения улиц Гоголя и Анохина в столице Карелии грузовик протаранил легковушку.