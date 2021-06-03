КамАЗ и «Митсубиши Паджеро» столкнулись у Новой Вилги

КамАЗ и внедорожник «Митсубиши Паджеро» столкнулись в Прионежском районе. Обошлось без жертв. Дорожный инцидент произошел 2 июня в 20:10 у поста ДПС у Новой Вилги.

Версию случившегося представил dtpptz.ru. Предположительно, грузовик выезжал на трассу «Кола» с парковки. В это время внедорожник двигался в прямом направлении.

В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. КамАЗ получил повреждения в районе топливного бака, разлился дизель. У внедорожника оказалась разбита передняя сторона. Авария обошлась без жертв. (фото dtpptz.ru)