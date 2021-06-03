ГИБДД ищет свидетелей смертельной аварии под Костомукшей

Несколько дней назад на севере Карелии произошло страшное ДТП. Госавтоинспекция пытается разыскать очевидцев и свидетелей ДТП, пишет «64-я параллель онлайн». Также необходимы записи с видеорегистраторов. Обращаться просят в следственный отдел по телефону: 9-71-89 или дежурную часть - 02.

Как мы рассказывали ранее, утром 30 мая на трассе А-137 «Автодорога Р-21 «Кола» — Тикша – Ледмозеро – Костомукша — госграница» столкнулись лесовоз и «Митсубиши Паджеро». Погибли две женщины. Пострадали 46-летний мужчина и четырехлетний мальчик. (фото: vk.com)