ГИБДД ищет очевидцев мартовской аварии на пешеходном переходе

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев аварии на Лесном проспекте. Дорожный инцидент случился 9 марта в промежуток с 15:30 до 16:00.

В районе дома № 57/1 по Лесному проспекту автомобиль «Рено Логан» не уступил дорогу и наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. За рулем находился водитель, 1996 года рождения. Пешеход, 1952 года рождения, получила многочисленные травмы. Женщину госпитализировали в БСМП.

Очевидцев просят обратиться по адресу: Петрозаводск, Курганский проезд, 6, кабинет 315 или дозвониться по номеру 73-94-01. (фото bobrlife.by)