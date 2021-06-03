03 июня 2021, 18:56
ГИБДД ищет очевидцев мартовской аварии на пешеходном переходе
Дорожная полиция пытается найти возможных свидетелей того, как автомобиль «Рено Логан» сбил женщину на Лесном проспекте
Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев аварии на Лесном проспекте. Дорожный инцидент случился 9 марта в промежуток с 15:30 до 16:00.
В районе дома № 57/1 по Лесному проспекту автомобиль «Рено Логан» не уступил дорогу и наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. За рулем находился водитель, 1996 года рождения. Пешеход, 1952 года рождения, получила многочисленные травмы. Женщину госпитализировали в БСМП.
Очевидцев просят обратиться по адресу: Петрозаводск, Курганский проезд, 6, кабинет 315 или дозвониться по номеру 73-94-01. (фото bobrlife.by)