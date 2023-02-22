Какую красную рыбу нужно покупать, рассказал эксперт

Красная рыба считается очень полезной для здоровья. В ней много витаминов и микроэлементов, жирные кислоты омега-3. Но далеко не всякую рыбу стоит покупать, предупредил радио Sputnik глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Он рассказал, что полезнее всего рыба, которая росла в естественной среде. Например, можно покупать кету, нерку, горбушу и другие типы рыб с Дальнего Востока. Их там обитает 12 видов, все ценные.

- Это прекрасная, полезная рыба, которой в России вдоволь, и стоит она в разы дешевле, чем аквакультурная, искусственно выращенная. Берите дальневосточную рыбу, чтобы укрепить здоровье,

- сказал Савельев.

Выращенная в искусственных условиях красная рыба существенно дороже, при этом хуже по качеству. Ее содержат в садках, ограничивают в движении, особи начинают болеть.

Поэтому в корм добавляют много гормонов роста, антибиотиков и прочих вредных веществ. // фото: freepik.com