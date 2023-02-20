О самых вредных начинках для блинов рассказала диетолог

Масленичная неделя началась в России 20 февраля, она продлится до 26-го. Блины едят просто так и с начинками. Какие из них самые вредные, рассказала врач-диетолог Дарья Русакова изданию «Доктор Питер».

По словам специалиста, хуже всего будет, если постоянно есть блины со сгущенкой, вареньем, джемом, шоколадными пастами и медом. Дело в том, что они значительно увеличивают калорийность блюда и гликемический индекс.

Самые сытные блины, но при этом малокалорийные - с мясом, яйцом, птицей, икрой и рыбой. А самые диетические блины - с начинкой из ягод. // фото: www.shutterstock.com