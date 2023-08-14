Какие ягоды и где нельзя собирать, напомнили жителям Карелии

Пойти в лес за ягодами пока что нельзя – не пришел срок. Об этом напомнили в группе заповедника «Кивач» ВКонтакте.

В Карелии есть соответствующий приказ минприроды, который регламентирует сбор лесных ресурсов. Так, бруснику можно собирать с 21 августа на юге Карелии, а в северных районах – только с 28 августа.

Сбор клюквы начинается соответственно с 16 и 23 сентября. Такой регламент призван сохранить ягоды до их полного созревания. Собирать любые грибы и ягоды на территории заповедников запрещено. // фото: ilovehz/ freepik.com