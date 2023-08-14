В августе отмечают три народных праздника – три Спаса

В августе отмечают три Спаса. Первый Спас выпал на 14 августа. В этот день православные чтят память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери. С этого дня начинался интенсивный сбор меда. «Первый урожай меда по традиции освящают в церкви. День совпадает с началом Успенского поста», — рассказывают старожилы.

Яблочный Спас выпал на 19 августа. Его отмечают в день церковного праздненства Преображения Господня. Считается, что к этому дню яблоки становятся сочными и спелыми. Яблочный Спас являлся одним из первых праздников урожая; день, с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме.

Третий Спас – его называют Ореховым – в народе принято отмечать 29 августа. День в народном календаре славян приурочен ко дню празднования в православной церкви перенесения нерукотворного образа Спасителя. Наши предки в этот день пекли хлеб, собирали поспевшие орехи.// фото Алины Гапеевой