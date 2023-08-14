Бизнесмен вырубил лес в Карелии почти на 4,5 млн рублей

Лесные делянки сдали в аренду юрлицу и вскоре обнаружили, что на них вырубили деревья, не подлежащие заготовке. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в прокуратуре Карелии.

Сумма причиненного ущерба составила больше 4,4 млн рублей. Древесину в пудожском районе заготавливал индивидуальный предприниматель. Прокуратура подала в суд иск к нему и организации и потребовала возместить ущерб.

Суд удовлетворил иск, ответчики его обжаловали, но апелляционная инстанция оставила решение без изменений. // фото: «Петрозаводск говорит»