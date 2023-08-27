Какие школы в Карелии не откроются 1 сентября

В Шуйской школе подрядчик был готов сдать первый этаж к 1 сентября, и обсуждалась возможность организовать там учебный процесс хотя бы для младших классов. Но, как рассказал Роман Голубев, провели родительское собрание, на котором принято решение довести ремонт до конца. Детям, как минимум, до конца первой четверти, придется ездить на учебу в поселок Мелиоративный. Школьники в Пиндуши, Кондопоге и Олонце также пока будут учиться на других образовательных площадках.

7300 детей в нашей республике пойдут 1 сентября в первые классы. Особая поддержка будет оказана тем из них, чьи отцы ушли воевать в зону СВО, подчеркнул Голубев. Все ученики первых классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Сейчас рассматривается вопрос о бесплатном двухразовом питании детей с особенностями здоровья.

Не все пока учебники есть в школах Карелии. Почему? Читайте в нашем материале.