Подготовку к учебному году обсудят на планерке в мэрии Петрозаводска

Открытое пленарное совещание о подготовке детсадов и школ к новому учебному году пройдет в мэрии Петрозаводска. Оно начнется 28 августа в 10:00, сообщили в пресс-службе городской администрации.

О готовности образовательных организаций и приуроченных ко Дню знаний мероприятиях расскажет в своем докладе председатель комитета социального развития Наталья Кармазина.

Прямая трансляция совещания будет доступна по ссылке. Планерка продлится час, согласно регламенту. // фото: freepik.com