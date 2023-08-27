27 августа 2023, 15:16
Подготовку к учебному году обсудят на планерке в мэрии Петрозаводска
Совещание на тему готовности школ и детских садов к учебному сезону будет открытым
Открытое пленарное совещание о подготовке детсадов и школ к новому учебному году пройдет в мэрии Петрозаводска. Оно начнется 28 августа в 10:00, сообщили в пресс-службе городской администрации.
О готовности образовательных организаций и приуроченных ко Дню знаний мероприятиях расскажет в своем докладе председатель комитета социального развития Наталья Кармазина.
Прямая трансляция совещания будет доступна по ссылке. Планерка продлится час, согласно регламенту. // фото: freepik.com