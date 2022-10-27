Как карельский шокшинский кварцит стал символом памяти россиян

Как вечно горящий огонь на Могиле Неизвестного Солдата, как рота специального караула Президентского полка, так и пламенеющий карельский камень шокшинский кварцит – это все символы памяти страны.

Вызывает гордость, что великолепие церемониала построено на фоне нашего карельского камня.

А с учреждением звания «Город воинской славы» и присуждения его Петрозаводску, мы стали присутствовать у поста Почётного караула уже и топонимически, наряду с Ленинградом, Севастополем и всем перечнем городов героев Великой Отечественной войны. Это произошло в 2015 году, а именно 6 апреля, когда Указом президента Российской Федерации № 178 городу Петрозаводску было присвоено почётное звание «Город воинской славы». (Видео)