К капремонту школ в Карелии привлекут студентов

Студенты в Карелии смогут в составе студотрядов помочь ремонтировать школы. Об этом рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

- Предложил студентам принять участие в большой стройке. Этим летом начнем капитально ремонтировать карельские школы. Они мою идею поддержали. Это будет реальная помощь! – сообщил он.

Парфенчиков вспомнил, что и сам работал в стройотряде, когда был студентом. Он трудился в Колпино на заводе по производству линолеума.

- Работа была тяжелая, за смену приходилось вручную засыпать в систему тонны мела и специальной смеси, но воспоминания остались исключительно теплые и добрые, - отметил губернатор.

Он также добавил, что в текущем году в регионе снова пройдет республиканский молодежный форум. Деньги не него уже заложили в республиканском бюджете.