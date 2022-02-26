К капремонту школ в Карелии привлекут студентов
Студенты в Карелии смогут в составе студотрядов помочь ремонтировать школы. Об этом рассказал глава республики Артур Парфенчиков.
- Предложил студентам принять участие в большой стройке. Этим летом начнем капитально ремонтировать карельские школы. Они мою идею поддержали. Это будет реальная помощь! – сообщил он.
Парфенчиков вспомнил, что и сам работал в стройотряде, когда был студентом. Он трудился в Колпино на заводе по производству линолеума.
- Работа была тяжелая, за смену приходилось вручную засыпать в систему тонны мела и специальной смеси, но воспоминания остались исключительно теплые и добрые, - отметил губернатор.
Он также добавил, что в текущем году в регионе снова пройдет республиканский молодежный форум. Деньги не него уже заложили в республиканском бюджете.
- Студенты его ждут, об этом говорили с бойцами студотрядов. Хороший получился разговор. Ребята активные, деятельные, неравнодушные, - сказал Парфенчиков. // Фото: AlLes/pixabay.com