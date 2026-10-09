К брокерскому счету в СберИнвестициях подключат внешних ИИ-агентов

Нейросети проанализируют инвестиционные портфели и подберут продукты, а позднее - выполнят операции под контролем клиента

Фото: Сгенерировано ИИ/MaxGpt

Уже скоро в СберИнвестициях можно будет подключать к брокерскому счёту ИИ-агентов — программы на базе общедоступных нейросетей, способные не только отвечать на вопросы клиента, но и выполнять его поручения. Об этом на полях форума СберИнвестиций «Настоящее будущее» сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Клиент сможет поручить помощнику анализ собственного портфеля и подбор подходящих продуктов, а в дальнейшем — и подачу торговых поручений под своим контролем. Помощника клиент выбирает сам: это может быть как встроенный ассистент, так и внешний ИИ-агент, которому инвестор открыл доступ к счёту.

Старт проекта запланирован на 2027 год: доступ внешних агентов к брокерскому счёту будет открываться поэтапно — сначала для определённого набора клиентских сервисов, затем для более широкого круга операций.

Наша цель — открыть людям доступ к инструментам, которые прежде были прерогативой крупных компаний, а также дать им свободу в выборе привычного для них ИИ-помощника. Речь про углубленный анализ собственных торговых стратегий и истории сделок, автоматизация выбранных стратегий, а также интеллектуальный анализ портфеля,

— отметил Ведяхин.

Отдельное преимущество — снижение информационного шума: фильтрацию и суммаризацию информации берёт на себя искусственный интеллект. Это демократизация инвестиций профессионального уровня, когда возможности, доступные ранее фондам и крупным игрокам, приходят к каждому розничному инвестору.

По словам Ведяхина, инвестор полностью контролирует, какой доступ к его брокерскому счёту получит ИИ-помощник. Работу агента можно ограничить режимом чтения, а право на сделки подключить отдельно. При этом клиент сам решает, к какому счёту или счетам агент получит доступ с правом подачи торговых поручений.

Дополнительно возможно подключить опцию подтверждения каждой сделки агента, а также в его распоряжении будет «большая красная кнопка», с помощью которой можно мгновенно прекратить доступ агента к счетам.

Задача, которую мы перед собой ставим — дать человеку свободу в использовании возможностей искусственного интеллекта в процессе управления своими инвестициями. Мы исходим из того, что человек сам выбирает, кому доверить помощь на фондовом рынке: встроенному ассистенту, внешнему помощнику или выбрать привычное обслуживание со специалистом. Все ИИ-агенты — и наши, и внешние — будут подключаться по единым правилам, а клиент сможет в любой момент отозвать доступ,

— подчеркнул Ведяхин.

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