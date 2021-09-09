Известный юрист отсудил у банка 8 миллионов рублей в пользу клиента

В последнее время очень актуальна такая проблема, как кредитные споры. Банки подают на заемщиков в суд и требуют огромные проценты, неустойки и штрафы. Что делать в таких ситуациях?

Юрист Марат Самсонов поделился конкретным случаем из практики, когда с заемщицы, у которой по вине банка образовался долг в 700 000 рублей, банк пытался взыскать 9 миллионов рублей.

«Почему долг образовался по вине банка? Потому что ответчик не могла оплачивать по кредиту, т.к. банк обанкротился, ввиду чего его счета стали неактуальны, а новых реквизитов банк не сообщил. Я постоянно настаиваю на этой позиции, считая ее правильной и справедливой. Ответчик, конечно, была в шоке, т.к. такая сумма не приснится даже в самом кошмарном сне заемщика. В суде мы просили суд учесть сложное материальное положение ответчика, маленькую зарплату, иждивенцев, бремя иных кредитов, часть из которых уже находится в стадии исполнительного производства. Кроме того, был спор по некоторым суммам основного долга. В итоге было вынесено вполне разумное решение. В части того, как суд уменьшил неустойку (до 10 000 рублей), решение оказалось очень справедливо. Суд взыскал тело кредита плюс проценты, получилось примерно 700 000 рублей, неустойка всего 10 000. В итоге банк заявил 9 115 419 руб; суд взыскал 800 761 руб. Таким образом, «отсудил у жадного банка» (как про меня написал журнал «Вот это истории») 8 314 658 руб.!»

- рассказал Марат Самсонов.

Еще несколько рекомендаций по кредитным спорам дает опытный юрист:

По судам с банками можно оспаривать разного рода комиссии, удержанные в ходе реализации договора кредита, настаивать на несоблюдении досудебного порядка, применять сроки исковой давности, оспаривать навязанные страховки, оспаривать неустойку по ст. 333 ГК РФ. Также иногда истец в лице банка не учитывает какие-то платежи по кредиту.

В случае несогласия с суммой основного долга и процентов, да и вообще по любому спорному моменту, надо писать возражения на иск, чтобы судья видела его перед глазами, делать свой контррасчет. Можно оспаривать полномочия лица, подписавшего исковое заявление, его доверенности, кто и на каком основании его уполномочил, каковы полномочия этого лица. В случае, если банк не докажет указанные полномочия, требовать оставить иск без рассмотрения, ст. 222 ГПК РФ.

Бывает что у банка - банкрота (в лице АСВ) утрачен кредитный договор, это надо использовать для отказа банку в процентах и неустойке либо, если иск подан как неосновательное обогащение, но банк настаивает на наличии кредитного договора, просить в иске отказать полностью.

В компании «Юрист Петрозаводска» уверены, что с банками можно и нужно судиться, и, даже если вы много должны, выход есть всегда, поможет в этом грамотный юрист.

«Юрист Петрозаводска»

Марат Самсонов - семейные, жилищные, кредитные, трудовые споры, помощь призывникам, прочее.

Телефон 63-94-71.

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