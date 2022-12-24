24 декабря 2022, 16:48
Известный юморист Александр Пономаренко умер от онкологии
После продолжительной борьбы с раком скончался участник «Кривого зеркала»
Артист юмористического жанра Александр Пономаренко скончался. О его смерти 24 декабря написал в своем Telegram Андрей Малахов. Звезде «Кривого зеркала» было 55 лет.
Зрители в основном знали Александра как участника дуэта с его братом-близнецом Валерием. Юморист боролся с раком уже давно.
- Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа... Верил в лучшее,
- написал Малахов.
Пономаренко провели 10 курсов химиотерапии. Его поддерживали брат и жена, но врачи не смогли помочь. // фото: Андрей Малахов/Telegram