Известный в Карелии тренер рассказала, как убрать «пивной» живот

Осень - это не время набирать лишние килограммы и хандрить. Минздрав предупреждает: ожирение в Карелии молодеет, вес современного школьника постоянно растет.

Но ожирение – не просто дефект внешности, а платформа для развития опасных заболеваний, в том числе гипертонии и сахарного диабета. Так, например, с начала 2024 года в Карелии впервые у граждан выявлено 612 случаев сахарного диабета только во время диспансеризации.

Сегодня мы поделимся с вами простыми секретами: как осенью сохранить хорошее настроение, активность и здоровье. А еще расскажем, какую зарядку можно делать прямо в кровати и в офисе перед обедом.

Производственную гимнастику на себе попробовала Марина Бедорфас, все это снял Евгений Евдокимов, а Евгений Сафонов смонтировал для вас. // Видео: телеканал "Ника плюс".