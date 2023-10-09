Известный российский актер пострадал в драке в Москве

В Москве после драки в больницу попал российский актер Павел Баршак. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным источника, в ночь на 8 октября артист отдыхал в квартире своей подруги. Около 4 утра в квартиру через балкон забрался 25-летний мужчина. Между ним и Баршаком началась драка. После ее завершения нападавший скрылся тем же путем - через балкон. А актер спустя некоторое время обратился за помощью к медикам.

У Баршака диагностированы переломы ребер и травма груди. Он находится в хирургическом отделении одной из больниц.

Павел Баршак получил популярность после фильма «Прогулка» режиссера Алексея Учителя. // Фото: unsplash.com / Io & Tech