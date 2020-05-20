Известный актер и режиссер умер в возрасте 82 лет

Заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб скончался на 83-м году жизни, сообщает «Лента» со ссылкой на источник в Александринском театре.

«Наиболее ярко талант режиссера проявился в комедийном жанре, где всегда присутствовала импровизационная стихия актерской игры. Его спектакли подолгу не сходили с репертуара, пользуясь большим успехом у зрителей», - цитирует издание заявление учреждения культуры.

Голуб играл как на сцене, так и в кино. Многим советским зрителям он известен по роли Володи Богатенкова в картине «Последние залпы». Именно из актерской профессии Владимир Голуб позже ушел в режиссуру.