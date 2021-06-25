25 июня 2021, 19:26
Происшествия

Изрезавшему ножом соседей жителю Петрозаводска грозит 20 лет колонии

Следственный комитет рассказал о расследовании резонансного дела

Следственный комитет расследует дело в отношении 40-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина обвиняется в покушении на убийство своих соседей, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 21 июня в Петрозаводске. По версии следствия, нападавший находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры он напал на своих соседей - мужчину и женщину - и причинил им множественные ножевые ранения. Женщине удалось вырваться, она выбежала на улицу и попросила помощи у прохожих. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нападавшего. Медики смогли спасти жизни потерпевших.

Нападавший решением суда арестован. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Фото mk.ru

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