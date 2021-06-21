Женщину ударили ножом на улице в Петрозаводске

Сегодня в районе 19:30 в Петрозаводске на улице Варламова женщина получила ножевое ранение. Об этом сообщает «МК в Карелии».

По данным издания, до приезда медиков пострадавшая лежала на земле у здания бывшего общежития. Жильцы соседнего дома рассказали прибывшим на место сотрудникам полиции, что нападавший может скрываться в одном из деревянных двухэтажных зданий.

При этом люди опасались за здоровье мужа женщины, который также мог пострадать от рук нападавшего. Одной из причин поножовщины мог стать алкоголь.

Стражи порядка выясняют обстоятельства происшествия. Фото источника