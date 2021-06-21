Пожар в жилом доме в Приладожье тушили более трех часов

Сегодня в 15:47 пожарные Питкярантского и Олонецкого районов получили сообщение о возгорании в деревне Орусъярви. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место выехали две единицы техники и семеро специалистов пожарно-спасательных частей. Выяснилось, что горит частный жилой дом. Борьба с возгоранием была очень долгой - потушить пламя удалось лишь к 19 часам.

В министерстве напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону Единой службы спасения 01, с мобильного телефона - 101, 112. Фото lookw.ru