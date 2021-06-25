Пьяный водитель без прав задержан инспекторами в Карелии

В Лахденпохском районе сотрудники ГИБДД остановили фургон, водитель которого оказался пьяным. К тому же, он управлял автомобилем, не имея водительских прав, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения приборы показали 0,55 промилле. За езду без прав в пьяном виде водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или административный арест на срок 10-15 суток.

В Госавтоинспекции призвали автомобилистов не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а других участников движения - сообщать о людях, управляющих транспортом пьяными. Звонить можно на короткий номер 102 или 112. Фото источника