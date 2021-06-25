Несовершеннолетняя девушка пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска ищет Анастасию Стрежневу 2004 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, 24 июня девушка ушла из дома на улице Лесной и не вернулась. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.

На вид пропавшей 16 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят звонить по телефонам: 88142-739240, 89535496978 или 02.