Изнанка Петрозаводска: дома на лицо красивые, страшные внутри

Текст, фото: Елена Малишевская

Если прогуляться по центру столицы Карелии, особенно в сухую погоду, город оставит о себе хорошее впечатление. Главное - не сбиваться с пути, не заходить во дворы, там вас может ждать разочарование. Дом на Карла Маркса, 12 с парадной стороны улицы выглядит вполне благопристойно. А вот со двора – страх и ужас. В дождливую погоду вода никуда не уходит, заливает подъезды и подвалы. Фасады покрыты остатками краски, бурно растущим лишайником, основание здания разрушается.

В нашу редакцию обратились жильцы дома 12 по проспекту Карла Маркса. Они записали видео, которое ярко демонстрирует их беды, обостряющиеся в сезон дождей.

С удивлением мы узнали, что двор этого дома был отремонтирован по программе «Комфортная городская среда». Асфальт какие-то горе-рабочие положили криво, с ямами, плюс поставили поребрики, которые не дают уходить воде. В итоге – большие лужи в сухую погоду и катастрофа в дождь. Ржавеют не только двери, ведущие в подъезд, ржавчина разъедает припаркованные у дома автомобили.

Фундамент этого большого углового дома тоже страдает от сырости. Кирпичи отваливаются, создавая угрозу деформации и последующего обрушения.

Жильцы дома обращались в различные инстанции: в администрацию города, в службу заказчика, призывали председателя своего ТСЖ сделать хоть что-нибудь для решения проблем. Служба заказчика приехала в сухую погоду, установила, что «в зоне парковки выявлено незначительное подтопление, в зоне подъездов подтопления не выявлено». В мэрии Петрозаводска посоветовали решать свои коммунальные вопросы с помощью своего же ТСЖ, что логично. Ну или идти в суд.

Нынешний председатель ТСЖ Ларцева Е.Н. – «головная боль всего дома», рассказывают его жители. Деньги собираются, где-то оседают на счетах, обесцениваются, а никакие вопросы благоустройства не решаются. Последние отчеты Ларцевой датируются 2022 годом. Впрочем, в этом году есть возможность ее переизбрать.

Семья Екатерины Бородиной живет в этом доме с момента постройки – с 1956 года. Казалось бы, престижное место, исторический центр Петрозаводска, уж всяко дома, представляющие лицо города, приведут в порядок. Как бы не так. С парадной стороны его регулярно обновляют, красят и штукатурят, особенно в преддверии различных юбилеев. Со стороны подъездов – нет. Вот и стоят такие «потемкинские деревни», слабонервным лучше не знать, что там, за этой лакированной вывеской.

Квартира Екатерины – на верхнем этаже. Но даже туда долетает мошкара из подвала, которая так любит жить в сырости. Крыша тоже давно требует ремонта. Но вместо этого кровлю просто покрыли пленкой.

«Теперь прямо над нами на крыше скапливается вода. Не дай бог, эта пленка как-нибудь повернется или прорвется – весь этот ушат воды польется в нашу квартиру. Мы в одной комнате даже уже не ремонтируем потолок: бесполезно. Только отремонтируешь – опять течь с крыши»,

- рассказывает Екатерина.

Еще одна головная боль жильцов верхних этажей – подстветка, которая установлена со стороны проспекта Карла Маркса. В 2020 году в очередной раз покрасили фасад (с одной стороны) и повесили яркую праздничную иллюминацию. Тем самым лишили несколько семей спокойного сна.

«Яркие лампы установлены так, что большая часть этой «красоты» освещает в квартирах комнаты, которые, по стечению обстоятельств и к большому сожалению, являются спальнями. В них отдыхают и взрослые, и дети. На протяжении всего ночного отдыха яркий свет «радует» глаза, которые при таком мощном освещении и не сомкнуть. Не помогают ни огромные шторы, ни блэкауты»,

- это часть письма, которое жильцы дома направили в адрес республиканских властей.

А ведь как красив проспект Карла Маркса в октябре! Гуляешь и гордишься тем, что живешь в таком прекрасном городе. Напоминаю, во дворы лучше не заходить.

А вообще, если прогуляться по дворам в центре Петрозаводска, много чего интересного можно увидеть. И граффити не самого лучшего качества, и мусорные площадки могли бы быть чище, и припаркованные машины часто стоят в огромных лужах.

Вода на улицах Петрозаводска – давняя проблема, и света в конце тоннеля пока не видно. Еще в 2009 году суд обязал городскую администрацию построить очистные сооружения и наладить, наконец, нормальную ливневую систему. Только в 2021 году появилось задание на выполнение проектно-сметной документации. Однако сумма проекта – 17 млрд рублей – сильно смущала городские власти, и в 2023 году Владимир Любарский предложил пересмотреть подходы к решению проблемы, попробовать что-то подешевле. В итоге – пока ничего. Все так же автомобилисты «плывут» по дорогам в дождь, подъезды заливает, в подвалах сырость, в квартирах мошки.

Редакция сайта «Петрозаводск говорит» очень любит наш город. Мы считаем его красивым и удобным для жизни. Но хочется, чтобы эта красота была настоящей: не наполовину, а на все сто процентов. И чтобы удобно жить было всем...