В Карелии торговец медом креативно подошел к продаже товара

Поющего пчеловода, приехавшего к нам из Минска, трудно не заметить. Среди обычных продавцов он выделяется тем, что за прилавком распевает песни, устраивая настоящие концерты.

«Одно другому не мешает: петь песни и торговать медом!» — с улыбкой говорит Игорь Росев.

Житель Белоруссии признался, что в Карелию он приезжает уже шестой год. За это время он успел полюбить природу северного края, его жителей, их национальные традиции. Даже в суровом климате мужчина нашел нечто привлекательное. Здесь у местного населения он стал почти своим. Его узнают на улицах городов и сел в Пудожском, Олонецком, Пряжинском и других районов Карелии. Да и как его не узнать? Игорь активно участвует в культурной жизни региона. Он не раз выступал на сценах населенных пунктов в благотворительных и сольных концертах.

«Меня приглашают с моим товаром на деревенские и сельские праздники, где я продаю мед и пою для души. Например, на Дне села в Видлице на сцену мне приходилось выходить четыре раза. Видлицкие зрители села даже присвоили мне статус — «медовый голос», который, по их мнению, характеризует мое пение», — улыбается мужчина.

К слову сказать, прекрасный дар петь он получил от матери.

Поющий пчеловод рассказал, что на родине у него есть большая пасека, где пчелы собирают нектар с различных медоносных растений.

«Вот липовый мед, луговой, гречишный… Привез пергу и вкусные полезные миксы», — показывает он о расставленные на прилавке баночки.

Торговля идет бойко, покупатели охотно приобретают ценный продукт у необычного продавца.

«У него голос приятный. Знакомые эстрадные песни в его исполнении звучат по-особенному. Это здорово, что он поет на улице — можно постоять, послушать, купить баночку меда. Если нет желания — прибавить шагу, пройти мимо. Но таких немного. На мой взгляд, нам всем необходимы положительные эмоции, а он их дарит всем бесплатно», — говорит покупательница из поселка Эссойла.//Фото предоставил Игорь Росев