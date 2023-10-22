22 октября 2023, 16:45
Скончался тренер и заслуженный спортсмен Карелии
Не стало ветерана труда Владимира Федоровича Титова
Карельский спортсмен и тренер Владимир Федорович Титов ушел из жизни. Об этом сообщили в петрозаводском педагогическом колледже.
- Рекордсмен Карелии, мастер спорта СССР, заслуженный тренер республики, ветеран труда, заслуженный работник физической культуры Карелии,
- сказано в сообщении.
Владимир Титов отдал спортивной карьере больше 30 лет, он успешно совмещал занятия спортивными играми с легкой атлетикой, играл в баскетбол, волейбол, гандбол.
С 1998 года он работал в педагогическом колледже. Преподавал легкую атлетику и физкультуру, был классным руководителем и членом методического совета.
Прощание со спортсменом и педагогом состоится 25 октября с 12:00 до 13:00 по адресу: Петрозаводск, улица Вольная, 1. // фото: wirestock/ freepik.com