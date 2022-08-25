Изменилось расписание социального рейса на Кижи

Изменилось расписание социального водного рейса по маршруту Петрозаводск - Сенная Губа - Кижи - Сенная Губа - Петрозаводск. Об этом информирует пресс-служба Минтранса РК.

Из-за значительного сокращения светлого времени суток отправление рейса из Петрозаводска перенесли на 16:30. С острова Кижи рейс будет отправляться в 18:30, возвращение в столицу Карелии - в 20:10.

Рейсы по-прежнему будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Фото: unsplash.com