Глава Карелии анонсировал новые меры поддержки учителей

Со следующего года победители конкурсов «Учитель года Карелии», «Воспитатель года», «Мастер года», «Сердце отдаю детям» будут получать премии в размере 100 тыс. рублей, а лауреаты - в размере 50 тыс. рублей. Дополнительные меры поддержки для учителей на августовском общественно-педагогическом форуме сегодня озвучил руководитель региона Артур Парфечников.

Также считаю необходимым поддержать молодых педагогов, работающих в сельской местности. Сегодня по итогам первого года работы мы осуществляем выплату 20 тысяч рублей. Но молодой специалист должен закрепиться в учреждении. Нам важно, чтобы его работа на селе продолжалась, чтобы учитель связывал свою будущую жизнь с селом. Поэтому выплата будет увеличена до 100 тысяч рублей по итогам первого года работы, а после второго года его работы будет выплачиваться еще 100 тысяч,

- сказал Глава Карелии.

Отдельно будут отмечены заслуги учителей, подготовивших 100-балльников, победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, а также наставников победителей и призеров чемпионатов «Вордскиллс» и «Абилимпикс». Артур Парфенчиков дал поручение региональному Правительству в бюджете 2023 года предусмотреть средства на единовременные выплаты таким педагогам в размере 100 тысяч рублей.

Со следующего года на одну тысячу рублей также будет повышена ежемесячная стипендия студентов профессиональных образовательных организаций, которые имеют договор о целевом обучении.

В своем выступлении Глава Карелии подробно остановился на целом комплексе мероприятий, которые сегодня помогают развивать и укреплять всю систему образования республики. За последние пять лет, в том числе благодаря серьезной федеральной поддержке, бюджет сферы образования увеличился в 1,7 раза почти до 14 млрд рублей.

В Карелии продолжается возведение трех детских садов и четырех школ. За прошедшие три года в республике открылось 13 детских садов и самая большая школа на 1350 мест в Петрозаводске. С этого года Карелия включилась в федеральную программу капремонта школ, реализуется ряд традиционных мер финансовой поддержки педагогов, отдельное внимание уделяется развитию среднего профессионального образования.

В 2022 году за региональные средства для участников программы «Земский учитель» купят восемь квартир. С 1 сентября более 4,5 тысяч детей с ОВЗ и инвалидов будут обеспечены двухразовым питанием за счет республиканского бюджета.

В ближайшие годы Карелия продолжит работу по ремонту общежитий и планирует реализовать региональную программу капремонта детских садов.

Артур Парфенчиков поздравил участников общественно-педагогического форума с наступающим новым учебным годом и поблагодарил педагогов на верность профессии и чуткое отношение к детям.