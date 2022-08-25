Родителей школьников приглашают на Общероссийское собрание

31 августа в 10.30 начнется Общероссийское родительское собрание, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. Традиционно его проведет глава ведомства Сергей Кравцов.

Родители узнают, как начнется новый учебный год, какие новшества ждут школьников. Министр обсудит все вопросы в прямом диалоге с участниками. Также речь пойдет о ходе реализации Президентской программы капитального ремонта школ, родительском контроле за ремонтом и строительством, «золотом стандарте образования», единой образовательной программе и многом другом.

Дополним, что на горячую линию собрания уже поступило свыше шести тысяч обращений. Также в этом году в рамках августовских педагогических конференций практически во всех регионах России прошли специальные «родительские секции», на которых были собраны более 30 тысяч анкет с вопросами и пожеланиями родителей к системе образования.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна на официальном сайте министерства и на странице ведомства ВК. Фото: edu.gov.ru.