28 мая 2021, 08:57
Общество

Изменилось расписание автобусов в аэропорт Петрозаводска

Также несколько сокращен маршрут Петрозаводск-Орзега

Изменилось расписание автобусов, курсирующих между Петрозаводском и городским аэропортом. Об этом сообщает паблик «Про автовокзал г. Петрозаводска».

Рейсы в аэропорт будут выполняться пять раз в день, из аэропорта - четыре раза. Правда, автобусы не ежедневные - их выход в рейс зависит от дня недели.

Также видоизменилось расписание автобуса Петрозаводск-Орзега. В пятницу и выходные дни автобусы будут доезжать до дач, а в остальные дни маршрут сокращен до станции Орзега. Фото myseldon.com

Обсудить
просмотр
187921
Метки: 
Петрозаводск
автобус
аэропорт
Расписание
Орзега
новости петрозаводска