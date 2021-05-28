Изменилось расписание автобусов в аэропорт Петрозаводска

Изменилось расписание автобусов, курсирующих между Петрозаводском и городским аэропортом. Об этом сообщает паблик «Про автовокзал г. Петрозаводска».

Рейсы в аэропорт будут выполняться пять раз в день, из аэропорта - четыре раза. Правда, автобусы не ежедневные - их выход в рейс зависит от дня недели.

Также видоизменилось расписание автобуса Петрозаводск-Орзега. В пятницу и выходные дни автобусы будут доезжать до дач, а в остальные дни маршрут сокращен до станции Орзега. Фото myseldon.com