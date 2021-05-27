Десант в ночи. Сказ о том, как петрозаводчанка до Тулы добиралась

Текст: Георгий Чентемиров

12 мая в Карелии случилось резонансное ЧП: в Кондопожском районе сошли с рельсов полтора десятка грузовых вагонов. К счастью, никто не пострадал, но происшествие затронуло множество людей. Одна из них – пожилая жительница Петрозаводска, для которой путешествие к родственникам обернулось настоящим триллером.

Пенсионерка намеревалась ехать в Тулу. Добраться туда из карельской столицы можно без пересадок. По сути, вас везет поезд «Арктика», следующий из Мурманска в Москву, но в Бологом несколько вагонов цепляют к другому составу, после чего они едут на юг. Удобно, однако не в этот раз.

Все началось с многочасового ожидания на вокзале. Как вспоминает провожавший пенсионерку сын, сначала пассажирам анонсировали четырехчасовую задержку поезда, но по итогу ждать пришлось гораздо, гораздо дольше.

– Мама – человек старой закалки, поэтому мы приехали заранее, чтобы не было никаких проблем. И вот когда мы зашли в вокзал, прозвучало сообщение: уважаемые пассажиры, поезд задерживается по техническим причинам на 240 минут. Это уже многих выбило из колеи. Ладно; посидели мы на улице, зашли в зал ожидания (он, кстати, стал весьма комфортабельным). И звучит следующее сообщение: поезд задерживается на неопределенное время!

Я подошел к дежурному, спрашиваю: что нам делать? Можем ли мы пойти домой хоть на какое-то время? Дежурный сказал, что он ничего не знает, но уходить не стоит – можем пропустить поезд.

"В итоге мы провели на вокзале 12 часов. За это время никто не предложил нам ни попить, ни поесть. И нам никто ничего не говорил и не объяснял",

– рассказал мужчина.

Многие пассажиры к тому моменту не выдержали, ведь у людей были срочные дела. Кто-то бросился в аэропорт, кто-то поменял билет на вечерний поезд, отправлявшийся из Петрозаводска и не зависевший от аварии под Кондопогой. Но несколько страдальцев, которым нужно было в центр России, остались ждать.

– Например, одна семья отправляла дочку в Мценск. Чтобы туда добраться, ей надо было либо ехать на этом поезде, либо делать пересадку в Москве. Разумеется, родители хотели, чтобы девочка доехала без пересадок!

Фото: ИА "Республика"

Поезд пришел в Петрозаводск уже под утро. Пенсионерка села в него, но это – только начало истории.

Из-за аварии и задержек сменился маршрут состава. Поезд доехал до Москвы, после чего два вагона, направлявшиеся на юг, загнали в какой-то тупик. Спустя несколько часов ожидания их прицепили к локомотиву. Когда состав доехал до Оки, женщина решила уточнить, будет ли стоянка в Туле. Однако проводница вагона не знала ответа на этот вопрос.

"Стали связываться с машинистом. С локомотивом связи нет. Стали искать его мобильный телефон. Никто не может до него дозвониться. Представляете себе? Поезд мчится, и никто не знает куда!"

Проводница – молодая девушка, активная. Она дозвонилась на горячую линию РЖД. Оттуда уже связались с машинистом и спросили, собирается ли он делать остановку в Туле. На это машинист ответил, что он не в курсе и вообще он едет в Курск!

Далее начались переговоры. Остановка в Туле, как выяснилось, не предусмотрена. А значит, поезд не может там остановиться, чтобы высадить пассажиров. Исключение – техническая остановка, буквально на полминуты. На нее-то и согласился машинист.

"Маме сказали, что нужно готовиться к десантированию. «Проводник не понимает, где мы едем; сказал, чтобы была в готовности»,

– зачитал сын петрозаводчанки сообщение, присланное его матерью из поезда.

Доехав до Тулы, поезд остановился на несколько секунд. Это было уже поздно вечером. Нескольких пассажиров, включая нашу героиню, молниеносно высадили, едва не выкинув на перрон их вещи, после чего состав тронулся.

Портал «Петрозаводск говорит» попытался получить комментарий по этой истории. В петрозаводской пресс-службе РЖД нас отправили за ответами в Федеральную пассажирскую компанию. Мы написали письмо, на которое никто не ответил.

Как считает сын петрозаводчанки, все произошедшее – хорошая метафора нашего государства. Мчащийся поезд, пассажиры которого находятся в неведении о своей дальнейшей судьбе, а связи с машинистом нет, и остановки не предусмотрены. Пассажиры – те, ради кого все это, по идее, должно работать – отодвинуты на второй план, их интересы не важны, и им никто не считает нужным что-либо объяснять. Остается только сжать волю в кулак и решать свои проблемы самостоятельно, не рассчитывая на начальство.

Впрочем, исход у этой истории благополучный. И это все же дает надежду и нам добраться до нужного пункта назначения. // Фото: pixabay.com/ru