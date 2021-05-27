Памятник оружейнику Гаскойну устанавливают не на должном месте

Самый значимый поток туристов в Петрозаводске идет с круизных лайнеров. Туристы, как правило, не располагают большим временем. В Петрозаводске они не останавливаются, их путь лежит на знаменитые острова Кижи, Соловки, Валаам.

В Петрозаводске туристы проходят вдоль набережной города, а затем идут по Маркса до площади Ленина и заканчивают организованное путешествие у памятника Гаврилы Державина. История Петровского и Александровского заводов остается только в рассказах гидов.

С появлением памятника Чарльзу Гаскойну открывается возможность говорить о военной истории Петрозаводска предметно. Но предметно надо говорить перед сохранившимся фасадом Александровского завода и возле горной реки Лососинка, которая как раз и положила начало строительства завода на нашей земле. И как следствие – возникновение города Петрозаводска. Подробно - в сюжете. (Видео)