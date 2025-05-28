Изменились адреса работы специалистов фонда «Защитники Отечества»

Социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» работают во всех районах республики. В группе филиала фонда сообщили об изменениях адреса сотрудников в Сегеже и Медвежьегорске.

«Наши социальные координаторы в Сегеже и Медвежьегорске переехали — теперь они работают в новых помещениях. Если вы планировали прийти на консультацию или задать вопросы лично, обратите внимание на обновленные адреса»,

- написали в группе фонда.

В Сегеже ветеранам СВО и их семьям оказывают необходимую помощь социальные координаторы Ольга Витикайнен (8-921-528-53-14) и Ольга Никитина (8-921-226-07-96). Они принимают теперь по адресу: ул. Ленина, д. 9а, каб. 12, 1 этаж.

В Медвежьегорске по всем вопросам можно обратиться к специалистам Наталье Антоновой (8-921-011-05-47) и Вере Кушниковой (8-921-453-36-55) по адресу: ул. Дзержинского, д. 16.

Узнать актуальные адреса и номера телефонов социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» в районах Республики Карелия можно здесь.

Единый номер филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия: 8 (8142) 44-53-10.

Фото: филиал фонда "Защитники Отечества"