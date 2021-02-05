Изменены ограничительные меры в Карелии

В распоряжение главы Карелии от 12 марта 2020 года об ограничительных мерах, связанных с пандемией коронавируса, внесены изменения. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.

В частности, жители Карелии в возрасте 65 лет и старше имеют право продлить больничные на новый срок – с 6 по 19 февраля. Напомним, это касается граждан, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском и Пряже.

При проведении мероприятий на открытом воздухе теперь необходимо не только соблюдать социальную дистанцию, но и обязательно использовать средства индивидуальной защиты – маски.

Еще один пункт распоряжения касается образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования: им разрешено проводить мероприятия, связанные только с основной целью деятельности учреждений. Фото partygorsk.com