Избивший пенсионера в троллейбусе дебошир отправится в колонию

Суд приговорил жителя Петрозаводска к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима за хулиганство в троллейбусе и нанесение побоев пенсионеру. Такое наказание назначили с учетом обстоятельств дела, характеристик личности подсудимого, а также наличия непогашенной судимости, сообщили в прокуратуре Карелии.

Действия петрозаводчанина квалифицировали как хулиганство. Инцидент произошел вечером 12 июня. Как установило следствие, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина не вышел на своей остановке и, разозлившись, начал бить по салону троллейбуса, толкать пассажиров и размахивать руками.

Затем он вступил в конфликт с кондуктором, после чего пассажиры попытались его выгнать из транспорта. В ответ мужчина плюнул в их сторону и несколько раз ударил кулаком пожилого человека в голову и шею.

Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в троллейбусе. Агрессивного мужчину быстро задержали, а вот обиженного им пожилого человека нашли не сразу.

Подсудимый полностью признал свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. // фото: pixabay.com