Пропавший несколько дней назад 38-летний житель Кондопоги погиб

Завершены поиски Вячеслава Блинова из Кондопоги. К сожалению, живым его найти не удалось, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

- Найден. Погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким,

- написали волонтеры в своем паблике ВКонтакте.

Напомним, 38-летнего мужчину искали с 1 октября. Его родные и друзья поблагодарили волонтеров за помощь. Что случилось с кондопожанином, не сообщается. // фото: unsplash.com