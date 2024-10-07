07 октября 2024, 17:15
Пропавший несколько дней назад 38-летний житель Кондопоги погиб
Поисковики «ЛизаАлерт» сообщили, что нашли мертвым разыскиваемого мужчину
Завершены поиски Вячеслава Блинова из Кондопоги. К сожалению, живым его найти не удалось, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
- Найден. Погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким,
- написали волонтеры в своем паблике ВКонтакте.
Напомним, 38-летнего мужчину искали с 1 октября. Его родные и друзья поблагодарили волонтеров за помощь. Что случилось с кондопожанином, не сообщается. // фото: unsplash.com